Внешнеторговый оборот Мурманской области вырос вопреки снижению показателей экспорта и импорта

Рейтинг регионов по качеству жизни показал, что Заполярье оказалось на 48 строчке, а по итогам прошлого года заняло 49 мест. Вряд ли это можно назвать существенным прогрессом, но регион хотя бы попытался сдвинуться вверх, а это внушает оптимизм. Вопреки падению показателей экспорта и импорта, внешнеторговый оборот в Мурманской области тоже немного вырос.



По статистике минэкономразвития региона, озвученные ранее данные таможни Мурманска не отражают действительности. Помимо экспорта и импорта, задекларированные в области и составивших 4,8 млрд долларов (показатель снизился на 12,4%), существует показатель внешнеторгового оборота по данным Северо-западного управления таможни, и он равен 2,9 млрд руб. (рост на 11,1%). Объём экспорта Мурманской области составил 4,3 млрд долларов, что 9,7% меньше показателя прошлого года. Объём импорта тоже уменьшился приблизительно на 30% (501,6 млн долларов).



Основная методология расчета ФТС страны включает данные статистики внешней торговли по субъектам РФ. Сюда входят сведения о декларированных товарах в таможенных органах участниками ВЭД, которые зарегистрированы в налоговых органах конкретных территорий, а также о товары, перемещаемые в рамках торговли России с государствами-членами ЕАЭС.



Такие несоответствия в цифрах объясняются тем, что для учета берутся разные показатели, а способы расчета тоже разные, с акцентом в какую-то одну сторону. В правительстве считают, что помимо общепринятых способов учета есть еще один, который также нужно учитывать: беря во внимание данные СЗТУ и сведения Мурманскстата об объеме экспорта морепродуктов и рыбы, выловленных и реализованных за пределами зоны действия таможни РФ, оборот внешней торговли Мурманской области показал рост на 8,1% до 3,3 млрд долларов.



