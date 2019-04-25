Федеральные власти оценили реализацию нацпроектов в Коми

Республика Коми >> Экономика >> 25.04.2019

В Сыктывкар прибыла группа контроля нацпроектов "Единой России". Делегаты посетили объекты культуры, бизнеса, образования и здравоохранения, дали оценку городской инфраструктуре. На подведении итогов члены партии отметили плюсы и минусы имеющихся наработок.

Задача партийного контроля - мониторинг, поддержание обратной связи с регионами, выявление рисков. В Коми оценивались 7 показателей в области здравоохранения, демографии, экологии, культуры, образования, МСБ, жилье и городской среде.

Группа контроля посетила поликлинику Сыктывкара, реализующую проект "Бережливая поликлиника", радиологическое отделение онкодиспансера, кардиоцентр. По этим проектам рисков не выявлено, но острыми остаются вопросы обеспечения кадрами.

Мичуринский парк делегаты посмотрели по программе "Жилье", получив много положительных отзывов. Этот проект почти завершен, в нем активно принимали участие горожане, а их идеи воплощались в жизнь.

Претензии были к полигону промотходов "Склад коры" в Лесозаводе. Здесь нет подтвержденных источников финансирования, а рассчитывать только на внебюджетные источники рискованно.





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