В Ненецком округе готовятся с зимнему завозу

Представители ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов НАО доложили о готовности к северному завозу на заседании комиссии по подготовке ЖКХ и соцсферы к осенне-зимним периодам. Заседание прошло в Нарьян-Маре под председательством замруководителя профильного департамента А. Чинарова.



За прошедший отопительный период на объектах коммунальной инфраструктуры Ненецкого округа случилось 103 инцидента (20 - в теплоснабжении, 11 - в водоснабжении, 60 - в электроснабжении, 2 - в газоснабжении). Все они были устранены в нормативные сроки.



"Севержилкомсервис" является оператором северного завоза. Компания заключает контракты по завозу дров морским путем и каменного угля морским путем. Тендер также состоится по доставке нефтепродуктов в отдаленные села округа, а также по доставке угля в Архангельск и Печору. Все виды топлива нужно поставить до 30 сентября на все объекты в НАО.



В 2019 г. "Севержилкомсервис" закупит 11,5 тыс. тонн дизтоплива, масла, смазок, более 10 тыс. кубических метров дров, 24,3 тыс. тонн угля.

