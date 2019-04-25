В Ненецком округе готовятся с зимнему завозу

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 26.04.2019

Представители ресурсоснабжающих организаций и муниципалитетов НАО доложили о готовности к северному завозу на заседании комиссии по подготовке ЖКХ и соцсферы к осенне-зимним периодам. Заседание прошло в Нарьян-Маре под председательством замруководителя профильного департамента А. Чинарова.

За прошедший отопительный период на объектах коммунальной инфраструктуры Ненецкого округа случилось 103 инцидента (20 - в теплоснабжении, 11 - в водоснабжении, 60 - в электроснабжении, 2 - в газоснабжении). Все они были устранены в нормативные сроки.

"Севержилкомсервис" является оператором северного завоза. Компания заключает контракты по завозу дров морским путем и каменного угля морским путем. Тендер также состоится по доставке нефтепродуктов в отдаленные села округа, а также по доставке угля в Архангельск и Печору. Все виды топлива нужно поставить до 30 сентября на все объекты в НАО.

В 2019 г. "Севержилкомсервис" закупит 11,5 тыс. тонн дизтоплива, масла, смазок, более 10 тыс. кубических метров дров, 24,3 тыс. тонн угля.





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