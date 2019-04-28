В Вологде могут запретить продажу алкоголя в местах общепита

На сессии ЗСО депутаты поддержали проект федерального закона, согласно которому регионам предлагают предоставить полномочия самим устанавливать ограничения условий и мест продажи алкоголя в заведениях общепита.



В частности, объекты общепита на первых этажах многоквартирных домов сейчас могут продавать спиртные напитки по лицензии в любое время. Рядом с ними собирается "алкогольный" контингент, постоянно шумящий и мешающий.



Свои обращения федеральным законодателям о том, что нужно пресечь продажу алкоголя, отправили Татарстан, Краснодарский край, Алтай, Самарская и Брянская области. Парламентарии Вологды также подключились к решению вопроса.



В мае обращение в адрес депутатов Госдумы с просьбой ускорить принятие федерального закона, регулирующего установку дополнительных условий розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, будет рассмотрено. До 2018 г. полномочия по ограничению времени продажи спиртного в местах общепита были предоставлены субъектам РФ, но это решение отменили.