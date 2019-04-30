УФСИН Карелии получил заказ на изготовление торговых киосков на 1 млн руб.

Заказ на 1 млн руб. получил УФСИН Карелии. Корпорации развития Карелии, Минэкономразвития и Фонд "100-Летия Республики Карелия" доверили заключенным изготовление торговых киосков.



Подопечные службы исполнения наказаний будут делать торговые павильоны к празднованию 100-летия Карелии. В производстве будут задействованы люди, обладающие необходимыми профессиональными навыками, а производственный отдел Управления исполнения наказаний обладает необходимыми условиями для изготовления торговых конструкций. Контракт предусматривает работу 10 осужденных, которые будут получать оплату за свою работу. Срок поставки объектов – июнь 2019 г.



Заказ преследует свои цели. Во-первых, он обойдется дешевле, чем, если бы киоски делали на обычных предприятиях. Во-вторых, заключенным дали возможность внести свой вклад в подготовку к празднованию 100-летия республики. В-третьих, труд будет оплачен. В-четвертых, именно труд является частью воспитательного исправления осужденных, которые обязаны приносить пользу обществу, находясь за решеткой.

