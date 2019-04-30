УФСИН Карелии получил заказ на изготовление торговых киосков на 1 млн руб.

Республика Карелия >> Экономика >> 30.04.2019

Заказ на 1 млн руб. получил УФСИН Карелии. Корпорации развития Карелии, Минэкономразвития и Фонд "100-Летия Республики Карелия" доверили заключенным изготовление торговых киосков.

Подопечные службы исполнения наказаний будут делать торговые павильоны к празднованию 100-летия Карелии. В производстве будут задействованы люди, обладающие необходимыми профессиональными навыками, а производственный отдел Управления исполнения наказаний обладает необходимыми условиями для изготовления торговых конструкций. Контракт предусматривает работу 10 осужденных, которые будут получать оплату за свою работу. Срок поставки объектов – июнь 2019 г.

Заказ преследует свои цели. Во-первых, он обойдется дешевле, чем, если бы киоски делали на обычных предприятиях. Во-вторых, заключенным дали возможность внести свой вклад в подготовку к празднованию 100-летия республики. В-третьих, труд будет оплачен. В-четвертых, именно труд является частью воспитательного исправления осужденных, которые обязаны приносить пользу обществу, находясь за решеткой.





Рекомендуем по теме:

Карелия готовится к празднованию 100-летия

1 июля в 3 поселках Лахденпохского района откроются новые ФАП

Часть музея "Кижи" сдали в аренду

В Череповце взялись за старые ларьки

Онкологический диспансер могут построить в Карелии

На санавиацию в Карелии направят около 67 млн руб.


Объем производства рыбы в Коми сократился в 20 раз

В Сыктывкаре планируют обучать на детских врачей

Итоги конкурса "Мастер года" подвели в Мурманске

В Общественной палате Архангельской области утверждена резолюция экофорума "Чистый Север – чистая страна!"

Писатель-сатирик В. Шендерович выступил в Поморской филармонии

Сотрудники бассейна в Коми наказаны за халатность

Онкологический диспансер могут построить в Карелии
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета