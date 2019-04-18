Неликвидную госсобственность в Карелии могут выставить на торги

Республика Карелия >> Экономика >> 19.05.2019

В Карелии решают, что делать с объектами, которые республиканское правительство долгое время не может продать. Оно висит на балансе годами, съедая деньги и не принося прибыли. 

На заседании комитета экономполитики обсуждался проект закона об утверждении отчета результатов приватизации госимущества Карелии за 2018 г. В прошлом году продано всего 18 гособъектов на 42,3 млн руб.

Правительство уже разработало пакет документов, позволяющих проводить торги без объявления цены, когда потенциальные покупатели могут назначать начальную цену сами.

Если снижение цен на госимущество не приведет к результату, неликвиды будут выставляться на такой аукцион. Но для этого должен работать определенный механизм, о чем сообщил глава Минимущества РК С. Щебекин.
Министр уточнил, что под законопроект создана база, а первый опыт в этом направлении планируется провести  в ближайший месяц.  Если схема будет работать, ее введут в эксплуатацию. И только  если госбъект не продастся на аукционе, можно будет говорить о его безвозмездной передаче.

 





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