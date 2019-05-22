Новые ремонтно-покрасочные боксы для общественного транспорта появились в Мурманске

Для осмотра, покраски и ремонта общественного транспорта "Электротранспорт" открыл новые боксы. Это цеха в депо № 4 на ул. Домостроительной. Их площадь - 540 кв. м. Сюда помещаются автобусы, кузовный и малярный цеха.



Для поддержки высокого уровня обслуживания нужна регулярная работа в мастерских для ремонта и обновления общественного транспорта, квалифицированный персонал. Городские власти проводят работу с автотранспортным предприятием не первый год, чтобы жители имели возможность ездить с комфортом и на красивых автобусах. Большая роль отводится починке неисправностей, а значит, безопасности передвижения пассажиров.



В ремонтно-покрасочных боксах оперативно можно проводить осмотр, устранять неполадки состава. Открытие боксов увеличило количество мест для ремонта на 25%. Теперь на улицы Мурманска сможет выйти больше рабочего транспорта, который имеет презентабельный внешний вид и не портит своим присутствием город. Во сколько обошлось нововведение и за чей счет оно стало возможным, предприятие на сообщает.