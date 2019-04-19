В Архангельске прошел съезд ассоциации муниципальных образований

В столицу Поморья приехали главы городов, поселений, районов, депутаты. Встречу открыл губернатор И. Орлов. Он отметил, что задачи федерального уровня сначала доводятся до сведения регионов, а после – районов, поселений. Сейчас в основе работы органов власти 12 нацпроектов. На них выделяются огромные средства, а эффективность их освоения зависит от рационального использования. Чем лучше будут результаты, тем вероятнее дальнейшее финансирование со стороны федерации.



В принятии грамотных своевременных решений может помочь Совет муниципальных образований, так как одним он дает возможность перенять опыт соседей, а другим - обсудить сложные вопросы.



Обговорили участники степень своего участия в проектах "Чистая вода", "Культура", "Комфортная городская среда", нацпроекты, касающиеся главной российской проблемы – дорог, их освещения, замены полотна и мн. др.



Министр ТЭК, ЖКХ сообщил о том, что с 2020 г. изменится подход к финансированию, поэтому Архангельская область надеется увеличить свое финансирование и активнее принять участие в программе "Комфортная городская среда".