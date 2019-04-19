В Архангельске прошел съезд ассоциации муниципальных образований
В столицу Поморья приехали главы городов, поселений, районов, депутаты. Встречу открыл губернатор И. Орлов. Он отметил, что задачи федерального уровня сначала доводятся до сведения регионов, а после – районов, поселений. Сейчас в основе работы органов власти 12 нацпроектов. На них выделяются огромные средства, а эффективность их освоения зависит от рационального использования. Чем лучше будут результаты, тем вероятнее дальнейшее финансирование со стороны федерации.
В принятии грамотных своевременных решений может помочь Совет муниципальных образований, так как одним он дает возможность перенять опыт соседей, а другим - обсудить сложные вопросы.
Обговорили участники степень своего участия в проектах "Чистая вода", "Культура", "Комфортная городская среда", нацпроекты, касающиеся главной российской проблемы – дорог, их освещения, замены полотна и мн. др.
Министр ТЭК, ЖКХ сообщил о том, что с 2020 г. изменится подход к финансированию, поэтому Архангельская область надеется увеличить свое финансирование и активнее принять участие в программе "Комфортная городская среда".
Рекомендуем по теме:
1 июля в 3 поселках Лахденпохского района откроются новые ФАП
И. Мирошник посетила новую школу на Кукковке
25 млн руб. выделит Segezha Group на обновление Дворца спорта в Сегеже
Е. Кончаловский снимает фильм в Лахденпохском районе Карелии
На архангельском молокозаводе завершилась реконструкция
Выставка "Чешуя" открылась в Мурманске
Федеральные власти оценили реализацию нацпроектов в Коми