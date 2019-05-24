Предприниматели Чехии хотят работать над внедрением системы "Умный город" в Вологде

В Вологде состоялась встреча делегации бизнесменов Злинского края Чехии с заммэра Вологды и начальником Департамента экономразвития С. Пахниной, которая рассказала о социально-экономическом потенциале города.



Делегацию возглавили Й. Чунек и Генконсул Чехии в Санкт-Петербурге К. Кюнл.



Злинский край - автономная область с населением 600 тыс. человек. Здесь развито машиностроение, обработка пластмасс, строительство и производство мебели. Чешская сторона предложила сотрудничество в деревообработке, производстве труб, создании интеграционной площадки "Умного города". Информация о возможностях чешских предприятий будет доведена до представителей вологодского бизнеса.



Сейчас наиболее актуальной в рамках Стратегии социально-экономического развития города видится внедрение системы "Умный город". Отдельным проектом стратегии является внедрение информтехнологий в экономике, коммунальной сфере, транспорте, вопросах безопасности и др.



Стратегия-2030 сформирована на базе исследований, проведенных Финансовым университетом при Правительстве России. Она получила поддержку Общественного совета города, прошла с успехом публичные слушания.