Предприниматели Чехии хотят работать над внедрением системы "Умный город" в Вологде

Вологодская область >> Экономика >> 24.05.2019

В Вологде состоялась встреча делегации бизнесменов Злинского края Чехии с заммэра Вологды и начальником Департамента экономразвития С. Пахниной, которая рассказала о социально-экономическом потенциале города.

Делегацию возглавили Й. Чунек и Генконсул Чехии в Санкт-Петербурге К. Кюнл.

Злинский край - автономная область с населением 600 тыс. человек. Здесь развито машиностроение, обработка пластмасс, строительство и производство мебели. Чешская сторона предложила сотрудничество в деревообработке, производстве труб, создании интеграционной площадки "Умного города". Информация о возможностях чешских предприятий будет доведена до представителей вологодского бизнеса.

Сейчас наиболее актуальной в рамках Стратегии социально-экономического развития города видится внедрение системы "Умный город". Отдельным проектом стратегии является внедрение информтехнологий в экономике, коммунальной сфере, транспорте, вопросах безопасности и др.

Стратегия-2030 сформирована на базе исследований, проведенных Финансовым университетом при Правительстве России. Она получила поддержку Общественного совета города, прошла с успехом публичные слушания.





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