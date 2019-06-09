"Лукойл" примет участие в реализации нацпроектов на территории Коми

Компания "Лукойл" на условиях государственно-частного сотрудничества будет принимать участие в реализации национальных проектов республики. Соглашение подписано на ПМЭФ главой Коми С. Гапликовым и президентом "Лукойл" В. Алекперовым.



В частности, "Лукойл" будет участвовать в реализации проектов "Здравоохранение", "Демография". Выбрано несколько территорий, где отрабатываются всевозможные механизмы для возможности заинтересовать партнера и тиражировать их на всю республику. Новинка в виде пилотных территорий является для страны первым подобным опытом, когда крупная вертикально-интегрированная компания реализует национальные проекты.



Ранее в Сочи С. Гапликов и В. Алекперов уже подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым "Лукойл" будет заниматься строительством в Коми социальных объектов. В Усинске строят корпус Ледового дворца "Югдм", в с. Мутный Материк и с. Щельябож строят врачебные амбулатории, в пос. Ярега - ФОК с бассейном, в с. Коровий Ручей - дом культуры.