"Лукойл" примет участие в реализации нацпроектов на территории Коми

Республика Коми >> Экономика >> 09.06.2019

Компания "Лукойл" на условиях государственно-частного сотрудничества будет принимать участие в реализации национальных проектов республики. Соглашение подписано на ПМЭФ главой Коми С. Гапликовым и президентом "Лукойл" В. Алекперовым.

В частности, "Лукойл" будет участвовать в реализации проектов "Здравоохранение", "Демография". Выбрано несколько территорий, где отрабатываются всевозможные механизмы для возможности заинтересовать партнера и тиражировать их на всю республику. Новинка в виде пилотных территорий является для страны первым подобным опытом, когда крупная вертикально-интегрированная компания реализует национальные проекты.

Ранее в Сочи С. Гапликов и В. Алекперов уже подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым "Лукойл" будет заниматься строительством в Коми социальных объектов. В Усинске строят корпус Ледового дворца "Югдм", в с. Мутный Материк и с. Щельябож строят врачебные амбулатории, в пос. Ярега - ФОК с бассейном, в с. Коровий Ручей - дом культуры.





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