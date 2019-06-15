Ставки на Кубок Америки в “Бетсити”

>> Экономика >> 15.06.2019

В ночь на 15 июня матчем Бразилия - Боливия стартует очередной розыгрыш Кубка Америки. Букмекерская компания “Бетсити” подготовила массу интересных предложений для поклонников футбола на этот турнир. Помимо фирменных росписей матчей на сайте букмекера доступны специальные линии, о которых мы и поговорим в этом тексте.

Ставки на победителя группы и турнира


На Кубке Америки участники разбиты на три группы: А, В и С. Букмекерская контора “БетСити” предлагает определить победителя в каждом квартете. В группе А явным фаворитом является сборная Бразилии с коэффициентом 1,1. На втором месте Перу - 11, на третьем Венесуэла - 17, замыкает четверку Боливия с коэффициентом 50.
Группа В включает в себя сборные Аргентины (1,75); Колумбии (2,75); Парагвая (9) и Катара (25). Группа С: Уругвай (1,9), Чили (3), Япония (8) и Эквадор (10).

Если судить по этой линии, легко можно составить представление о главных фаворитах. И здесь нет никакой сенсации. Главным претендентом на победу являются хозяева турнира - сборная Бразилии, несмотря на потерю главной звезды - Неймара. Второе место в линии букмекера “Бетсити” занимает Аргентина, а третье Уругвай. В пятерку фаворитов также вошли Колумбия и Чили.

Ставки на голы


Забитые мячи - самое интересное в футболе. Доставьте себе двойное удовольствие, сделав ставку по специальным предложениям от букмекера “Бетсити”. Можно поставить на тотал забитых мячей на групповом этапе: на общее число голов и на голы в каждой группе по отдельности. Но самое интересное - заранее выбрать лучшего бомбардира всего турнира. Больше всего мячей аналитики “Бетсити” ждут от Лионеля Месси, выступающего за сборную Аргентины. Коэффициент на его победу равен 4. Его главный конкурент - бразилец Габриэл Жезус из “Манчестер Сити” (коэффициент 7). Третий претендент на “золотую бутсу” Эдинсон Кавани из “ПСЖ” и сборной Уругвая с коэффициентом 8. Равные шанс стать лучшим снайпером Кубка Америки имеет и Луис Суарес, выступающий за Уругвай и “Барселону”. Замыкают пятерку аргентинец Серхио Агуэро и бразилец Роберто Фирмино - кэф 10. Сделать ставку по линии можно прямо сейчас.

Ставки на лучшего игрока


Похожие расклады в линии “Бетсити” на лучшего игрока турнира, хотя есть существенные отличия. Безусловно, главным претендентом на победу является Лео Месси (кэф. 5). А вот на втором место аналитики букмекера в этой номинации ставят Филиппе Коутиньо из сборной Бразилии с коэффициентом 7. Также в пятерку входят Жезус, Кун Агуэро ( оба - “Манчестер Сити”) и Луис Суарес (“Барселона”).

Ставки на статистику


Функционал сайта “Бетсити” позволяет делать ставки в live и прематче одинаково комфортно. Пари на статистику всегда доступны в росписи футбольных матчей от букмекера, но для Кубка Америки есть специальные линии на данные по всему турниру. Зарегистрированные пользователи могут сделать ставку на следующие показатели:
  • количество голов лучшего бомбардира
  • максимальное количество пенальти в матче
  • количество дублей и хет-триков
  • количество волевых побед
  • количество волевых ничьих
  • количество угловых
  • количество желтых карточек и удалений и др.
С полной линией от букмекера можно познакомиться на официальном сайте. Зарегистрированные пользователи могут воспользоваться прямыми трансляциями Кубка Америки, а также принять участие в розыгрыше квартиры в Сочи. Все подробности на официальном сайте букмекерской конторы “Бетсити”.





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