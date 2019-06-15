Ставки на Кубок Америки в “Бетсити”

В ночь на 15 июня матчем Бразилия - Боливия стартует очередной розыгрыш Кубка Америки. Букмекерская компания “Бетсити” подготовила массу интересных предложений для поклонников футбола на этот турнир. Помимо фирменных росписей матчей на сайте букмекера доступны специальные линии, о которых мы и поговорим в этом тексте.



Ставки на победителя группы и турнира

Ставки на голы

Ставки на лучшего игрока

Ставки на статистику

количество голов лучшего бомбардира



максимальное количество пенальти в матче



количество дублей и хет-триков



количество волевых побед



количество волевых ничьих



количество угловых



количество желтых карточек и удалений и др.

