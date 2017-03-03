В Архангельске обсудили взаимодействие государства с НКО

Архангельская область >> Экономика >> 03.03.2017

В Архангельске на внеочередной сессии парламента региона губернатор И. Орлов обратился к областному собранию с проблемой рационального взаимодействия с НКО.

НКО должны контролироваться органами власти и населением. Активный приход НКО в соцсферу должен вести к повышению качества жизни. В стратегических документах и программах на всех уровнях власти взят курс на улучшение социальной сферы и привлечение в нее не только государственного, но и частного капитала. Архангельская область не исключение.

В регионе постепенно создаются условия для комфортного перехода на новый вид финансирования. Негосударственные организации в сферу соцобслуживания должны внедряться постепенно, не причиняя неудобств уже сложившейся системе и не влиять на получении своевременных услуг гражданами.

В бюджете области на 2017 г. предусмотрено 15 млн руб. на выплату компенсации за социальные услуги юридическим лицам, которые входят в реестр поставщиков соцуслуг. На 1 декабря 2016 г. их зарегистрировано всего 10.

Для некоммерческого сектора важно принять участие в оформлении новых типов НКО, которые нуждаются в специальных мерах поддержки, учитывая специфику каждой организации или предприятия. НКО должны осуществить постепенный переход от реализации разовых инициатив к масштабной деятельности по оказанию муниципальных и государственных услуг.

Справка. НКО изначально создаются для благотворительных, культурных, социальных, образовательных, научных, управленческих и политических целей в разных сферах деятельности. Они могут заниматься и предпринимательской деятельностью, если она помогает в достижении цели организации. Именно такие организации и должны помогать государственному сектору в решении социальных вопросов, потому что в стране именно эта сфера уже несколько лет считается приоритетной.





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