50% жилищных кредитов Сбербанка в Архангельской области выдаются онлайн

Архангельская область >> Экономика >> 05.03.2017

Ведущие застройщики Архангельской области, представители облуправления Росреестра, специалисты Сбербанка встретились для обсуждения вопросов развития первичного рынка жилья.

Сегодня в регионе 17% клиентов Сбербанка берут деньги на покупку квартир в новостройках. В этой ситуации точкой роста продаж должны стать эффективные взаимоотношения между агентствами недвижимости, застройщиками, банками и управлением Росреестра. Только их партнерство приведет к созданию комфортных условий для покупки жилья.

Сбербанк в прошлом месяце снизил ставки по ипотечным кредитам на 1,1%, а дополнительный дисконт установил 0,5% (в случае оформления сделки электронном виде).

Подобные сделки с недвижимостью в Сбербанке набирают популярность. Клиенты регистрируют право собственности на жилье без посещения Росреестра и МФЦ, потому что появилась возможность подписать кредитный договор прямо в банке. Раньше эта услуга также была, но только для тех, кто покупает жилье на вторичном рынке. Кроме экономии времени, трудозатрат, сервиса открываются дополнительные варианты для покупки квартир в других регионах.

Ипотека онлайн – сервис очень удачный, потому что присутствие человека требуется только один раз, в момент подписания договора. Все документы он собирает самостоятельно и предъявляет их на сайте. Сейчас через онлайн программу оформляется 50% жилищных кредитов Сбербанка.

Ипотеку можно получить в 2 этапа. По договору с застройщиком на этапе строительства новосел платит только часть платежа, а рассчитываться с банком начинает только по фактически полученной сумме, что дает время на продажу квартиры и экономию на процентах. Т. е. первый транш поступает на счет застройщика после договора долевого участия, второй – в течение года.

Покупая квартиру в рассрочку, можно зафиксировать цену 1 кв. м. и избавиться от необходимости взять и выплатить кредит целиком, и чем меньше дом готов, тем меньше будет платеж.







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