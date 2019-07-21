Последний Як-40 покинул аэропорт Череповца

Авиапредприятие "Северсталь" сообщила том, что прекращает работу с самолетами Як-40. Единственный ЯК-40, до недавнего времени входивший в парк судов авиапредприятия, покинул место базирования на днях и был передан своему новому владельцу.



ЯК-40 для предприятия — целая эпоха. На нем происходило становление аэропорта, на нем выполнялись первые регулярные и чартерные рейсы. Первый ЯК-40 в парке воздушных судов появился в 1992 г., в 1993 г. купили второй. Тогда они выполняли только чартерные рейсы, перевозив первых лиц, бизнесменов, директоров компаний.



С 1998 г. росли объемы, география полетов, появились регулярные рейсы. В 2000-х были куплены еще 2 ЯК-40, и в 2004 г. парк составлял 6 судов. С расширением географии полетов, "Яки" начали менять на Bombardier CRJ-200 с 2011г.



Теперь "Яки" остались в прошлом. Им на замену пришли авиалайнеры больше отвечающие требованиям современности и безопасности. Руководства авиакомпании выражает благодарность надежным самолетам, которые теперь будут служить новому владельцу Северо-Запада России.