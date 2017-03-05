Форум "Арктика. Сделано в России" пройдет в г. Малые Корелы

Малые Корелы скоро смогут стать международной площадкой. Здесь состоится форум "Арктика. Сделано в России", на который приедут 180 участников из Исландии, США, Канады, стран Скандинавии. На сегодняшний день заявки на участие подали более 1 тыс. специалистов, а собеседования состоялись в 14 городах РФ.



Через 3 недели и на лыжной базе города закипят дискуссии, а участники форума приступят к обсуждению подготовки предложений в арктическое законодательство.



Сейчас в Малых Корелах решают вопрос с проживание форумчан. Г. Ковалев, начальник управления по делам молодежи правительства Архангельской области, рассказал, что приезжих поселят в арктические шатры. Это не обычная палатка, а целая система, подключенная к теплосетям.



На форум соберутся ребята, изучающие и работающие в сфере, связанной с изучением Арктики. Их цель – показать свои проекты людям, которые в них заинтересованы - профильные госкорпорации, федеральные органы, представители научного сообщества.



Приехать на мероприятие смогут далеко не все желающие. Например, А. Рыженков стал одним из 11 участников из Архангельска, а всего было представлено около 250 проектов.



А. Рыженков представляет МО "Талажское". Он занимает пост главы муниципального образования, находящегося в арктической зоне и собирается донести до форумчан видение проблем и перспектив, которые важны для арктической зоны.



А. Аперян, программный директор форума, рассказала, что над ним работала целая команда экономистов, юристов, транспортных логистов, проектных менеджеров, геологов, экологов. Такой состав позволит отработать задачу развития опорных зон по всем направлениям.



Форум начнет работу 27 марта. Его лучшие представители получат возможность пройти стажировку в Морской арктической геологоразведочной экспедиции и получат приглашения на работу в крупнейших госкорпорациях.

