НАО и Новгородская область подписали соглашение о сотрудничестве
Губернатор Ненецкого округа А. Цыбульский провел встречу с губернатором Новгородской области А. Никитиным. После завершения представители регионов подписали соглашение о сотрудничестве. Среди приехавших в Нарьян-Мар представителей Новгородской области на подписании документа присутствовали первый замгубернатора Новгородской области В. Минина и мэр Великого Новгорода С. Бусурин.
Перед этим проект соглашения о сотрудничестве утвердили на заседании окружной администрации, которая состоялось на прошлой неделе. В соглашении обозначены намерения сторон в развитии двусторонних отношений в области культуры, торговли, экономики, науки и техники.
После подписания договоренности губернаторы посетили строительную площадку школы на ул. Авиаторов, а потом в актовом зале горадминистрации Нарьян-Мара глава Великого Новгорода С. Бусургин презентовал местным жителям проект "Великий Новгород – город, в котором хочется жить". Он рассказал о самом городе, его жителях, экономическом, промышленном и культурном потенциале и возможностях, которые открываются для жителей Ненецкого округа в рамках сотрудничества регионов.
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