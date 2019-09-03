Проект модернизации ЗАТО разработают в Мурманской области

В регионе более 10 ЗАТО, и новый проект их комплексной модернизации собираются разработать в Мурманской области. В закрытых городах расположены многие объекты Северного флота.



По мнению губернатора А. Чибиса, проект поспособствует развитию муниципалитетов, которые имеют стратегическое значение для обороноспособности России.



Вопрос запуска жилстроительства для Северного флота и программы реновации ранее обсуждался с командованием. Есть договоренность властей региона и Министерства обороны о проведении совместной инвентаризации имущества ЗАТО и гарнизонов. В программе постараются учесть потребности всех жителей ЗАТО, т. е. военнослужащих, членов их семей.



Единственный минус, что сроки разработки программы не установлены или целенаправленно не разглашаются, а тем временем жители с нетерпением ждут, когда их обеспечат нормальным жильем и соцбслуживанием. Сейчас многим семьям военнослужащих приходится ютиться в неприспособленных квартирах и аварийных домах, они не имеют возможности пойти в кино или посетить библиотеку, а суровые северные будни становятся для людей особенно тяжелыми.