Из ФЦП развития Карелии могут исключить 7 объектов

7 объектов, работы на которых еще не начаты, могут исключить из федеральной программы развития Карелии, о чем сообщил зампредседателя правительства России В. Мутко.



19 из 52 ФЦП развития Карелии не имеют проектно-сметной документации. В 2020 г. планировалось завершить работы на 30 объектах. В этом году должны были запустить 32 объекта, но на данный момент в 20 объектах продолжаются работы, в 6 подготовка к стройке только в начальной стадии, а по одному объекту расторгнут контракт, а стройка вообще не ведется. Нет смысла оставлять такой объект в программе, когда он тормозит ее реализацию.



Ранее был выявлен ряд нареканий по реализации программы, причем некоторые были довольно серьезные. С того времени ничего не изменилось. Правительство предъявляет жесточайшие требования к исполнению бюджета и расходованию средств максимально эффективно, поэтому до конца 2019 г. ФЦП скорректируют, а в федеральный бюджет внесут поправки.



Мутко также рассказал, что Минэкономразвития России назначат ответственного, который будет контролировать исполнение ФЦП.