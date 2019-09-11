Белорусские строители вложатся в строительство в Архангельске

Архангельская область >> Экономика >> 11.09.2019

Правительство региона договаривается с Белоруссией о сотрудничестве по строительству объектов. Белорусы планируют строить на свои средства.

В Архангельске состоялась встреча представителей белорусских стройкомпаний с правительства области. От Белоруссии поступило несколько предложений, заинтересовавших Архангельскую область. Так, белорусы готовы зайти в Поморье с инвестициями, в частности построить жилье, дороги, объекты гражданского назначения, причем за свои деньги, а регион обязан будет выкупить их в течение нескольких лет.

Архангельск не будет вкладываться деньгами на первоначальном этапе. Белорусские строители зарегистрируются в Архангельской области будут платить налоги в региональный бюджет. 70% подрядных работ, и поставку материалов в том числе, будут делать местные компании. Это выгодное и интересное предложение.

Подобная работа ждет и Мурманск в рамках проекта "Новый Мурманск", который окупит инвестиции за 15 лет за счет турпотенциала, деловой активности. План предусматривает строительство пирса, застройку набережной, строительство офисного и отельного комплексов, научно-образовательного центра, жилых домов.





Рекомендуем по теме:

Министр культуры В. Мединский встретился с деятелями культуры и искусства Кольского Заполярья

Власти Архангельской области закупят противогазов на 6 млн руб.

В Архангельске не хотят строить типовые суда

Подарки вологодских чиновников продадут для пополнения бюджета Вологды

В Архангельске появится центр по внедрению космических технологий

В Архангельске стартовал проект по профильному обучению в школах


К историческому парку "Бастионъ" в 2020 г. проложат дорогу

III Международный фестиваль "Рускеала Симфони" проходит в Карелии

Расчисткой реки в пос. Красное займутся подольские специалисты

В НАО заготовили 6 тыс. тонн грубых кормов

"Бухту глубокую" снимают в Мурманской области

В Петровском парке Архангельска могут создать археологическую зону

«Росатом» решил избавиться от части акций убыточного завода «Петрозаводскмаш»
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета