Белорусские строители вложатся в строительство в Архангельске

Правительство региона договаривается с Белоруссией о сотрудничестве по строительству объектов. Белорусы планируют строить на свои средства.



В Архангельске состоялась встреча представителей белорусских стройкомпаний с правительства области. От Белоруссии поступило несколько предложений, заинтересовавших Архангельскую область. Так, белорусы готовы зайти в Поморье с инвестициями, в частности построить жилье, дороги, объекты гражданского назначения, причем за свои деньги, а регион обязан будет выкупить их в течение нескольких лет.



Архангельск не будет вкладываться деньгами на первоначальном этапе. Белорусские строители зарегистрируются в Архангельской области будут платить налоги в региональный бюджет. 70% подрядных работ, и поставку материалов в том числе, будут делать местные компании. Это выгодное и интересное предложение.



Подобная работа ждет и Мурманск в рамках проекта "Новый Мурманск", который окупит инвестиции за 15 лет за счет турпотенциала, деловой активности. План предусматривает строительство пирса, застройку набережной, строительство офисного и отельного комплексов, научно-образовательного центра, жилых домов.

