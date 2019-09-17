В Нарьян-Маре прошла встреча губернатора НАО и руководителя российско-вьетнамского предприятия В. Клинчева

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 17.09.2019

Гендиректор "РУСВЬЕТПЕТРО" приехал с визитом в округ в рамках празднования 90-летия НАО, Дня работника газовой и нефтяной промышленности. На встрече стороны обсудили будущее сотрудничество, стоящие перед предприятием задачи и определили пути их решения.

Глава НАО отметил, что хочет сделать местную школу №3 современным образовательным учреждением, оснастить ее хорошим оборудованием и использовать лучшие технологии. Вклад в это может сделать и "РУСВЬЕТПЕТРО".

На встрече стороны обсудили привлечение окружных кадров к работе в совместном предприятии. В НАО много людей, имеющих опыт в области нефтедобычи, нефтяных компаниях. Их привлечение к работе международного предприятия помогут получить новые наработки.

Напомним, что "РУСВЬЕТПЕТРО" – СП "Зарубежнефти" и "Петровьетнама" (Вьетнам). Компания разрабатывает и осваивает углеводороды на 4 блоках Центрально-Хорейверского поднятия. Эти разработки могут быть интересны и россиянам, поэтому Ненецкий округ заинтересован в расширении перспективы сотрудничества.





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