В Нарьян-Маре прошла встреча губернатора НАО и руководителя российско-вьетнамского предприятия В. Клинчева

Гендиректор "РУСВЬЕТПЕТРО" приехал с визитом в округ в рамках празднования 90-летия НАО, Дня работника газовой и нефтяной промышленности. На встрече стороны обсудили будущее сотрудничество, стоящие перед предприятием задачи и определили пути их решения.



Глава НАО отметил, что хочет сделать местную школу №3 современным образовательным учреждением, оснастить ее хорошим оборудованием и использовать лучшие технологии. Вклад в это может сделать и "РУСВЬЕТПЕТРО".



На встрече стороны обсудили привлечение окружных кадров к работе в совместном предприятии. В НАО много людей, имеющих опыт в области нефтедобычи, нефтяных компаниях. Их привлечение к работе международного предприятия помогут получить новые наработки.



Напомним, что "РУСВЬЕТПЕТРО" – СП "Зарубежнефти" и "Петровьетнама" (Вьетнам). Компания разрабатывает и осваивает углеводороды на 4 блоках Центрально-Хорейверского поднятия. Эти разработки могут быть интересны и россиянам, поэтому Ненецкий округ заинтересован в расширении перспективы сотрудничества.