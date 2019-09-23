Украинцы готовятся к сильнейшему землетрясению: такое бывает раз в 100 лет

>> Экономика >> 23.09.2019

С ошеломляющим заявлением о наступающей катастрофе выступил заместитель руководителя Института геофизики НАН Украины. Страшная катастрофа, по мнению Александра Кендзера, может произойти в Закарпатье, так как именно этот регион имеет наивысшую сейсмическую активность. В Украине подобные катаклизмы случаются нечасто: последний сильный толчок в этой области был зафиксирован 10 лет назад.

Согласно архивным данным, мощнейшее землетрясение произошло здесь более 100 лет назад. В 1908 году произошел толчок силой в 12 баллов по шкале Рихтера. При этом научный работник добавил, что особо паниковать не стоит, так как прогноз может быть неточным. Но информация в случае землетрясения поможет подготовиться и с наименьшими потерями пережить катастрофу.

По словам Александра Кендзера, данные, которые фиксирует техника, уже спустя несколько часов могут оказаться ложными. Ученые сейчас отмечают регулярные толчки, и изменений в ближайшее время вряд ли стоит ждать. Среди подготовительных мероприятий научный работник выделил несколько важных шагов:

  • строительство домов с фундаментом, способным выдержать подземные толчки;
  • обустройство небольших бункеров, где можно будет укрыться всей семьей в случае сильной катастрофы.

В случае землетрясения лучше укрыться в деревянном доме. В панельном доме высока вероятность получить увечья или погибнуть. При первом же колебании здания, стоит выбегать на улицу. Особенно это касается жителей многоэтажных домов. В первую очередь, по словам экспертов, страдают жители нижних этажей.

Недавно мы писали о том, что ураган «Дориан», не на шутку разбушевавшийся на Багамских островах, нанес серьёзный урон всему побережью. Несмотря на то, что он за два дня стих до 4-й категории, он постепенно добрался до Флориды и обрушился сильными проливными дождями с порывами ветра до 250 км/ч. Ситуация была настолько критичной, что губернатор Флориды даже подписал указ об эвакуации местного населения.

В последних новостях дня Украины все обсуждают счастливое возвращение моряков, плененных в декабре 2018 года. Возвращение состоялось в рамках обмена военнопленными: всего на родину было возвращено 35 человек. Бывших пленных лично встречал Президент Украины.





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