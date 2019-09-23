Украинцы готовятся к сильнейшему землетрясению: такое бывает раз в 100 лет
С ошеломляющим заявлением о наступающей катастрофе выступил заместитель руководителя Института геофизики НАН Украины. Страшная катастрофа, по мнению Александра Кендзера, может произойти в Закарпатье, так как именно этот регион имеет наивысшую сейсмическую активность. В Украине подобные катаклизмы случаются нечасто: последний сильный толчок в этой области был зафиксирован 10 лет назад.
Согласно архивным данным, мощнейшее землетрясение произошло здесь более 100 лет назад. В 1908 году произошел толчок силой в 12 баллов по шкале Рихтера. При этом научный работник добавил, что особо паниковать не стоит, так как прогноз может быть неточным. Но информация в случае землетрясения поможет подготовиться и с наименьшими потерями пережить катастрофу.
По словам Александра Кендзера, данные, которые фиксирует техника, уже спустя несколько часов могут оказаться ложными. Ученые сейчас отмечают регулярные толчки, и изменений в ближайшее время вряд ли стоит ждать. Среди подготовительных мероприятий научный работник выделил несколько важных шагов:
- строительство домов с фундаментом, способным выдержать подземные толчки;
- обустройство небольших бункеров, где можно будет укрыться всей семьей в случае сильной катастрофы.
В случае землетрясения лучше укрыться в деревянном доме. В панельном доме высока вероятность получить увечья или погибнуть. При первом же колебании здания, стоит выбегать на улицу. Особенно это касается жителей многоэтажных домов. В первую очередь, по словам экспертов, страдают жители нижних этажей.
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