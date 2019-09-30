107 руководителей приняли участие в финале игры "Лидеры Севера"

107 руководящих лиц попали в финал программно-аналитической игры "Лидеры Севера", а 30 лучших пополнят кадровый резерв правительства Мурманской области и ведущих предприятий. В деловой игре участвуют кандидаты из 20 регионов.



"Лидеры Севера" призваны выявить ярких руководителей бизнеса, госсектора, некоммерческих инициатив. Проект был задуман губернатором Мурманской области А. Чибисом. Он призван подобрать новые свежие кадры для правительства, предприятий. Без сильной команды сделать прорыв невозможно, и эти кадры есть, поэтому их нужно было найти. Большинство конкурсантов – жители Мурманской области из 17 населенных пунктов, что говорит о высочайшем потенциале местных руководителей.



Напомним, что по итогам финала каждый победитель получит наставника и план развития. Темой игры станет "На Севере жить!". И она направлена на остановку оттока жителей в другие регионы. Сейчас желающих связать свою жизнь с северным регионом не так много, а молодежь предпочтет искать счастье в более комфортных природных зонах.