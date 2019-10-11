В Нарьян-Маре состоялось заседание комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада по аграрной политике и рыбохозяйственному комплексу

В заседании приняли участие депутаты Ненецкого округа, Архангельского облсобрания депутатов, Калининградской облдумы, Новгородской облдумы, Заксобраний Вологодской области и Санкт-Петербурга.



В повестке было 8 вопросов. Законодатели СЗФО рассмотрели поступившее от Калининградской облдумы предложение о внесении изменений в закон, регламентирующий оборот земли сельхозназначения. Парламентарии представили обращение в Правительство России о внесении изменений в закон РФ о налогах, сборах в промышленном пушном звероводстве.



Законодатели Архангельской области подготовили обращение в Минсельхоз, Федеральное агентство по рыболовству, Правительство РФ по вопросу сохранения механизма закрепления долей квот на все виды водных биоресурсов, ранее распределявшихся по историческому принципу. Также они предложили ввести мораторий на проведение открытых тендеров в электронной форме на продажу части квот на водные биоресурсы.



Ненецкие законодатели предложили внести изменения в закон о территориях природопользования коренных малочисленных народов Севера.