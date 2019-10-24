Очередной крупный алмаз добыли на горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба

Этот год для компании "АГД ДАЙМОНДС" богат на эксклюзивные алмазы. Недавно был найден очередной крупный алмаз на горно-обогатительном комбинате им. Гриба. Это прозрачный камень без изъянов, который можно отнести к категории "чистой воды". Вес находки – 104,12 карата.



Инновационная технология обогащения кимберлитов позволяет добывать крупные алмазы без повреждений. Несмотря на то, что драгоценный камень обладает высокой прочностью, не всегда его можно извлечь из недр целым. Новая технология делает это возможным.



В мае на ГОК добыли уникальные камни массой 127,34 и 222,09 карата, в июле – 212,53 карата. Это алмазы высокого качества, максимальной прозрачности и баснословной стоимости. Сколько они стоят, специалисты не сообщают, чтобы не раздражать общественность.



По решению руководителя компании, алмазы, найденные в мае, получили имена "Елисей Веричев" и "Владимир Гриб". Так были увековечены имена великих геологов, которые вложили много сил и средств в открытие Архангельской алмазоносной провинции.