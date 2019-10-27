Технопарк для МСБ планируют открыть в Петрозаводске

Республика Карелия >> Экономика >> 27.10.2019

Технопарк для представителей малого и среднего бизнеса создается с целью реализации нацпроекта. Его хотят открыть во II квартале 2020 г. Создание технопарка стоит 500 млн руб., 20% этой суммы поступит от инвесторов.

Ремонт помещений, закупку оборудования, монтаж планируется осуществить на 113 млн руб., которые выделят инвесторы. Часть денег поступит в виде субсидий из федеральной и региональной казны (403 млн руб.).

Технопарк будет располагаться в микрорайоне Южной промзоны города. Он будет ориентирован на переработку природных камней. Резиденты получат площади, необходимое оборудование, что позволит сократить затраты бизнеса и ускорить создание новых производств. Для технопарка создадут управляющую компанию, в задачи которой будет входить администрирование парка, поддержка резидентов в реализации продукции.

Напомним, что нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" должен быть реализован до 2024 г. Он состоит из 5 проектов. Создание в Карелии технопарков также предусмотрено стратегией социально-экономического развития.

Добыча камня в республике является частью местной экономики. Здесь добывают мрамор, гранит, габбро-диабаз.





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