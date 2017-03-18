10,6 тыс. кубометров дров должны доставить до конца октября в труднодоступные населенные пункты НАО

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 18.03.2017

Глава администрации Заполярного района О. Холодов сообщил губернатору НАО И. Кошину, что торги на поставку топлива в текущем году проводятся по плану, но по сравнению с прошлым годом, немного позже.

Представители МП "Севержилкомсервис", которое осуществляет поставку топливно-энергетических ресурсов во все населенные пункты округа, сообщили, что в этом году увеличится объем каменного угля через порт Архангельска и уменьшится объемы твердого топлива через порт Печоры. На эту меру муниципальное предприятие было вынуждено пойти с точки зрения логистики. Согласно произведенным расчетам, так можно будет значительно снизить расходы на транспортировку.

Сейчас "Севержилкомсервис" ведет аукцион на поставку дров для отопления в отдаленные населенные пункты НАО. На портале госзакупок начальная стартовая цена контрактов - 47,8 млн руб. Подвести итоги аукциона должны в ближайшие две недели. По плану до конца октября компания доставит 10,6 тыс. кубометров дров, 5,6 тыс. из которых по реке и 5 тыс. кубометров - по морю.

В округе вопрос снабжения населенных пунктов топливно-энергетическими ресурсами начинается после прохождения ледохода, а доставка приводится морским и речным путями. Сначала груз везут по рекам, пока это позволяет делать уровень воды. Позже начинается морская навигация, и соответственно, заканчивается тоже позже.

Так называемый "Северный завоз" – это стратегический процесс НАО. Лето в регионе слишком короткое, поэтому нужно использовать все возможности наладить сообщение между труднодоступными районами и обеспечить села региона на год вперед жизнеобеспечивающими ресурсами. Зимой такая возможность исключается по причине суровых погодных условий.





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