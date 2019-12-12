Северодвинск может рассчитывать на региональные субсидии
В бюджете Архангельской области, который был принят вчера, Северодвинску выделят субсидии из облбюджета на укрепление материальной базы муниципальных учреждений образования: капремонт школ, детсадов, модернизацию противопожарной инфраструктуры, покупку транспорта, оборудования для столовых, благоустройство территорий, прогулочных зон в детсадах, оснащение автобусов системой "Глонасс".
Также в 2019 г. через дотацию Минфина Архангельской области выделено допфинансирование на капремонт бассейна в школе №?29, на обеспечение безопасности муниципальных школ и детсадов. Эти деньги будут расходоваться в 2020 г.
На 2020 г. в рамках адресной инвестпрограммы запланированы деньги на строительство детсада на 280 мест. Работы завершатся в августе 2021 г. Следующим объектом станет лыжная база, которую обещают ввести в декабре 2020 г. Выделены деньги на строительство других спортобъектов.
Продолжается реализация адресной программы региона "Переселение граждан из аварийного жилфонда". Предусмотрено расселение 3519 кв. м. жилья.
Рекомендуем по теме:
В Вологодской области подсчитывают ущерб от паводка
"Сказки Гофмана" представлены на столичном фестивале "Видеть музыку"
Индексация единовременных выплат ветеранам труда в Карелии не проводилась 11 лет
Кадастр отходов могут ввести в Коми
В Мурманске прошло совещание по световому оформлению города
В Кировске начала работу IX международная конференция "Горнодобывающая промышленность Баренцева Евроарктического региона: взгляд в будущее"
А. Цыбульский принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в СЗФО