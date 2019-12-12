Северодвинск может рассчитывать на региональные субсидии

В бюджете Архангельской области, который был принят вчера, Северодвинску выделят субсидии из облбюджета на укрепление материальной базы муниципальных учреждений образования: капремонт школ, детсадов, модернизацию противопожарной инфраструктуры, покупку транспорта, оборудования для столовых, благоустройство территорий, прогулочных зон в детсадах, оснащение автобусов системой "Глонасс".



Также в 2019 г. через дотацию Минфина Архангельской области выделено допфинансирование на капремонт бассейна в школе №?29, на обеспечение безопасности муниципальных школ и детсадов. Эти деньги будут расходоваться в 2020 г.



На 2020 г. в рамках адресной инвестпрограммы запланированы деньги на строительство детсада на 280 мест. Работы завершатся в августе 2021 г. Следующим объектом станет лыжная база, которую обещают ввести в декабре 2020 г. Выделены деньги на строительство других спортобъектов.



Продолжается реализация адресной программы региона "Переселение граждан из аварийного жилфонда". Предусмотрено расселение 3519 кв. м. жилья.