Госпрограмму поддержки ипотечных заемщиков закрыли раньше срока

Архангельская область >> Экономика >> 19.03.2017

Мэр Череповца Ю. Кузин написал письмо председателю Заксобрания Вологодской области А. Луценко, в котором попросил разобраться с ситуацией внезапного окончания программы господдержки ипотечных заемщиков. Люди, находящиеся в трудном финансовом положении, потеряли деньги на получении из Росреестра дорогостоящих выписок, а госорган выдавал их с нарушением сроков.

Граждане возмущены сложившейся ситуацией в связи с чем написали петицию на имя президента страны. В комментариях они резко высказываются в адрес представителей властей на всех уровнях. Горожане жалуются, что им не предоставили возможность воспользоваться государственной поддержкой и вынудили серьезно потратиться, что в нынешнем непростом положении было сделать особенно тяжело.

Разрешит проблему мэрия Череповца просит Заксобрание региона. В частности, предлагается провести встречу с представителями Агентства ипотечного жилкредитования и попросить принять заявки на реструктуризацию займов от людей, которые заказывали выписки до срока окончания программы — 7 марта 2017 г. Если это сделать будет невозможно, местные власти предлагают проработать вопрос о возврате госпошлины за выписки на законодательном уровне.

Напомним, что программу поддержки ипотечных заемщиков, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации, продлили до конца мая, но ее пришлось зарыть досрочно по причине расхода всех выделенных средств. С 7 марта госпрограмма считается закрытой. Для участия в ней нужно было взять из ЕГРП справку, и сотни череповчан отдали за это деньги впустую. Росреестр деньги возвращать отказался официально, потому что это не его вина, что программу закрыли, но к нему есть претензии по нарушению сроков. Стоимость одной выписки, т.е. только на одного человека - 1800 руб. Под петицией, с требованием выделения дополнительных средств на программу господдержки, подписались уже более 12 тыс. россиян.





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