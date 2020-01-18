Определены места ловли камчатского краба
Организация любительского лова краба в водах Баренцева моря стала главной темой совещания, которое провел А. Чибис, губернатор Мурманской области. Он напомнил, что распоряжением правительства РФ определен список районов для любительской ловли краба в Баренцевом море. Решение вопроса повысит туристическую привлекательность области, будет способствовать развитию МСБ и притоку инвестиций.
Любительский лов краба интересен туристам и местным жителям, а для населенных пунктов, где будут созданы участки для ловли, он должен стать дополнительной точкой роста.
Правительство региона подготовило проекты рыболовных участков на рассмотрение: мыс Святой Нос (ЗАТО г. Островной), Кольский залив, губа Печенга, юго-восток полуострова Рыбачий, 2 участка у Териберки.
При выборе локаций учитывалось мнение населения и руководителей муниципальных образований. Также был сделан акцент на туристический потенциал территорий, пользующихся популярностью у рыбаков-любителей, возможность контроля за соблюдением правил лова водных биоресурсов.
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