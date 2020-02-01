РЖД оборудует переезд Северодвинск-Ненокса

Архангельская область >> Экономика >> 01.02.2020

Решение об оборудовании переезда на перегоне принял московский Арбитражный суд. Российские железные дороги обязаны оборудовать переезд, который находится на маршруте школьного автобуса  в соответствии с нормами безопасности.

Предприятие должно устранить неровности дорожного полотна в месте пересечения автотрассы с железнодорожными путями. На этом месте должна появиться горизонтальная площадка не менее 10 м от рельса железнодорожного переезда. Также здесь должны быть установлены сигнальные столбы.

Решение вынес Арбитражный суд, удовлетворивший иск горадминистрации Северодвинска к РЖД. Позже решение оставили в силе Арбитраж Московского округа и 9-й апелляционный суд.

В судебном акте указано, что по федеральному закону собственник железнодорожных линий обязан оборудовать переезды специальными техсредствами, которые работают в автоматическом режиме, имеют функции фото- и видеофиксации. Собственник должен содержать части автодорог в границах переездов (на расстоянии 10 м от крайнего рельса).





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