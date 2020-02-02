В Коми утвердили адресную инвестиционную программу на 2020-2022 гг.

Республика Коми >> Экономика >> 02.02.2020

Инвестиционная программа, утвержденная первым зампредседателя Правительства Коми М. Порядиным, включает  список объектов капстроительства, дорог, которые построят в рамках госпрограмм. 

В 2021 г. газифицируют 917 участков в микрорайонах Ягкар и Шордор, пгт Максаковка. В текущем году к газу подключат 300 частных домов в микрорайоне Кочпон, 160 - в Лесозаводе, 250 - в с. Выльгорт, завершат строительство газопровода в Кожве. 

В 2021 г. введут в эксплуатацию лечебный корпус в Усть-Цильме, ФАПы в с. Дон, Илья-Шор, пос. Нювчим, с. Брыкаланск, Сизябск, Большелуг. 

В 2022 г. завершится начальный этап строительства инфекционной больницы и реконструкция радиологии в онкодиспансере Сыктывкара.

В этом году будет разработана проектная документация реконструкции главного корпуса ДКБ под спецпедиатрические подразделения.

На 2023 г. запланировано введение санаторного комплекса в с. Серегово.

В 2021 г. введут в строй школу на 80 человек и интернат на 20 в пос. Приуральский и школу на 400 человек в с. Помоздино.





Рекомендуем по теме:

51 млн руб. будет выделен на программу "Земский учитель" из бюджетов федерации и Карелии

Берег р. Кудьма в Северодвинске собираются укрепить

Объем финансирования инвестпрограммы Архангельской области в 2019 г. составит 7 млрд руб.

Дорога Сыктывкар - Нарьян-Мар признана приоритетным проектом

В 2021 г. средняя зарплата составит 59 тыс. руб.

Поморье укрепляет структуру здравоохранения


Мурманские музеи предлагают посетить новые экспозиции

Вологодские театры в дни школьных каникул работают на износ

Мэр Череповца поставил "двойку" "Стройкомплексу" за уборку снега

«Лапландия» продолжает праздничный новогодний марафон

5 января состоится очередной рейс "Компост-мобиля" по Петрозаводску

В Вельске пройдут ледовые автогонки

В строительных организациях Коми не ожидают роста производства в начале года
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета