В Коми утвердили адресную инвестиционную программу на 2020-2022 гг.

Инвестиционная программа, утвержденная первым зампредседателя Правительства Коми М. Порядиным, включает список объектов капстроительства, дорог, которые построят в рамках госпрограмм.



В 2021 г. газифицируют 917 участков в микрорайонах Ягкар и Шордор, пгт Максаковка. В текущем году к газу подключат 300 частных домов в микрорайоне Кочпон, 160 - в Лесозаводе, 250 - в с. Выльгорт, завершат строительство газопровода в Кожве.



В 2021 г. введут в эксплуатацию лечебный корпус в Усть-Цильме, ФАПы в с. Дон, Илья-Шор, пос. Нювчим, с. Брыкаланск, Сизябск, Большелуг.



В 2022 г. завершится начальный этап строительства инфекционной больницы и реконструкция радиологии в онкодиспансере Сыктывкара.



В этом году будет разработана проектная документация реконструкции главного корпуса ДКБ под спецпедиатрические подразделения.



На 2023 г. запланировано введение санаторного комплекса в с. Серегово.



В 2021 г. введут в строй школу на 80 человек и интернат на 20 в пос. Приуральский и школу на 400 человек в с. Помоздино.