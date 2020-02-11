Закупочные процедуры в НАО сделают более прозрачными

Соответствующее решение вступило в силу в 2019 г., но в Аппарате Администрации округа отмечают слишком низкую активность ответственных лиц в использовании цифровых систем, отвечающих за прозрачность закупок.



За 4 месяца перехода к МИК количество контрактов в электронной системе крайне низкое. Губернатор НАО А. Цыбульский недоволен таким подходом к делу со стороны чиновников, поэтому поручил активизировать использование цифровой платформы.



Также глава региона акцентировал внимание на необходимости использовать в своей работе возможности внедренных инфосистем. На это тратятся немалые деньги, но они окупаются только тогда, когда на 100% используются. В противном случае нет смысла устанавливать цифровые системы. Нужно перенастраиваться самим, заставлять своих коллег, подчиненных. Системы установлены для облегчения работы.



Модуль по исполнению контрактов — ПО, разработчиком которого стала компания "РТС-тендер". В этой системе отражаются документы ответственной стороны, фиксируются сроки, доступен мониторинг документов, действует система уведомлений, оповещающая о необходимости совершить регламентные действия по контракту.