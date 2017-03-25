"Карелэнерго" вложит 850 млн руб. в первую в Карелии зарядную станцию

Компания "Карелэнерго" инвестирует около 850 млн руб. в первую в Карелии зарядную станцию и сопутствующую инфраструктуру. Начать строительство планируют в четвертом квартале текущего года. Компания в режиме теста уже приступила к эксплуатации первого в регионе электромобиля Renault Kangoo Z.E.



Еще один филиал "МРСК Северо-Запада" анонсировал строительство первой станции для заправки электротранспорта в Пскове. Проект по предварительным расчетам должен обойтись в 500 млн руб.



Также "МРСК Северо-Запад" установит зарядную заправку для электротранспорта в Коми. Республиканский филиал компании собирается перевести часть автопарка на электричество и развивать в Коми зарядную инфраструктуру для общественного электротранспорта и частных автомобилей. Договоренность об этом уже достигнута между республиканскими властями и "Комиэнерго".



Проекты "МРСК Северо-Запад" являются участниками всероссийской программы по развитию зарядной инфраструктуры "Россети" во всех регионах, а также призваны популяризировать распространение электротранспорта в стране.



По данным "Автостата", в июле 2016 г. в стране зарегистрировано 722 электромобиля в 7 моделях. Больше 35% электромобилей зарегистрировано в Москве, 39 - в Санкт-Петербурге.



В 2016 г. продажи электрокаров в РФ снизились на 28% и составили 83 машины. Для самой большой страны в мире эта цифра выглядит смешно. По прогнозу министра энергетики страны А. Новака к 2020 г. количество электрокаров вырастет до 200 тыс., и 50 % из них - в Москве.



На сегодняшний день лидерами покупок электромобилей являются КНР и США, где по итогам 2015 г. продано более 400 тыс. машин. В Европе уровень продаж электромобилей очень отстает. В Великобритании, Норвегии и Франции в прошлом году продали всего 30 тыс. штук.