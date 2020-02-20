Архангельская область будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Архангельская область >> Экономика >> 20.02.2020

Архангельская область планирует наладить поставки белорусской техники для дорожного строительства, лесного хозяйства, ЖКХ. Об этом рассказал губернатор Архангельской области И. Орлов после поездки в Минск.

Орлов обсудил сотрудничество в области транспорта и машиностроения, сельского хозяйства, образования, культуры с С. Румасом, премьер-министром Белоруссии.

Белоруссия заинтересована в поставках из Архангельска картона, рыбы, водорослей, продуктах питания. Также стороны заинтересованы в двустороннем туризме, образовательном и культурном обмене.

В 2015 г. между правительствами Белоруссии и Поморья подписано соглашение о гуманитарном, торговом, научно-техническом сотрудничестве. Сейчас товарооборот между регионами еще не достиг значений, возможных с учетом потенциала обеих сторон, поэтому есть к чему стремиться.

С 2016 г. автопредприятия Архангельской области обновляют парк автобусов за счет Минского автозавода. Из 99  автобусов в Архангельске 36 "МАЗов". В 2020 г. их количество увеличится еще на 45 автобусов.





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