Архангельская область будет развивать сотрудничество с Белоруссией

Архангельская область планирует наладить поставки белорусской техники для дорожного строительства, лесного хозяйства, ЖКХ. Об этом рассказал губернатор Архангельской области И. Орлов после поездки в Минск.



Орлов обсудил сотрудничество в области транспорта и машиностроения, сельского хозяйства, образования, культуры с С. Румасом, премьер-министром Белоруссии.



Белоруссия заинтересована в поставках из Архангельска картона, рыбы, водорослей, продуктах питания. Также стороны заинтересованы в двустороннем туризме, образовательном и культурном обмене.



В 2015 г. между правительствами Белоруссии и Поморья подписано соглашение о гуманитарном, торговом, научно-техническом сотрудничестве. Сейчас товарооборот между регионами еще не достиг значений, возможных с учетом потенциала обеих сторон, поэтому есть к чему стремиться.



С 2016 г. автопредприятия Архангельской области обновляют парк автобусов за счет Минского автозавода. Из 99 автобусов в Архангельске 36 "МАЗов". В 2020 г. их количество увеличится еще на 45 автобусов.