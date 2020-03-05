Обзор 20-го тура РПЛ

После длительного зимнего перерыва в России возобновился национальный чемпионат по футболу. В интернете можно было смотреть футбол онлайн все 8 матчей 20-го тура, которые начались 28 февраля и закончились 2 марта. Большой результативностью команды не порадовали, но в целом предложили несколько содержательных игр и громких вывесок.

Первыми весеннюю часть чемпионата открывали в пятницу «Крылья Советов» и «Оренбург». Обе команды борются за сохранение прописки в Премьер-лиге, поэтому борьбы было значительно больше, чем действительно острых моментов. Хозяева с середины первого тайма играли в меньшинстве, повели в счете, но не удержали победу, пропустив на 89-й минут. Итог 1:1 вполне закономерен.

На следующий день 29-го февраля состоялось уже четыре игры РПЛ. В столице «Динамо» и «Спартак» сошлись в очередном дерби. Игра получилась довольно быстрой и интересной, а победа красно-белых со счетом 2:0 в целом была заслуженной. Голами отличились Бакаев и Зобнин. Громкую вывеску предложила и игра «Зенит» - «Локомотив», но за исключением статусности команд ничего особенного зрители не увидели. Достаточно сказать, что за весь матч в створ пришлось пять не самых сложных ударов без забитых голов.

ЦСКА не смог приблизиться к лидеру, сыграв дома вничью 1:1 с «Уралом». Армейцы владели преимуществом на протяжении всей игры, но в середине второго тайма допустили единственный удар в створ своих ворот от Бикфалви, закончившийся голом. Отыграться армейцы смогли только в дополнительное время, когда спасителем ничьей выступил Марио Фернандес.

В этот же день вничью 1:1 закончилась и игра в Грозном, где один из аутсайдеров «Ахмат» отобрал очки у одного из лидеров «Ростова». В целом игра была равной, а Карпин и компания могут сетовать на судейство, например, уже изгнанный с поля Ненахов был возвращен обратно.

В воскресенье тур завершался еще тремя играми. Первыми на поле в этот день вышли «Тамбов» и «Рубин», скатавшие скучные 0:0. Отметить можно только дебют Леонида Слуцкого, перебравшегося из Голландии в Казань.

«Краснодар» дома обыграл «Уфу» со счетом 2:0, но доминирования над соперником из нижней части таблицы не показал. Мусаев предложил весьма необычный состав, особенно в обороне, но шансов гостям это не добавило. Тем не менее, за счет осечек конкурентов «быки» получили двухочковый отрыв от целой группы команд.

В последней игре дня «Сочи» играл дома лучше гостей из Тулы, а с учетом последнего места южан, победа была крайне нужна, но не получил даже ничьи, пропустив на шестой добавленной минуте. У гостей дублем отметился Луценко, а за «Сочи» отличился Александ Кокорин, вернувшийся на поле после длительного перерыва.