1 млрд 200 млн руб. потребуется на реконструкцию вокзала в Петрозаводске

В правительстве Карелии врио главы республики А. Парфенчиков провел рабочую встречу с В. Голоскоковым, начальником Октябрьской железной дороги.



Он выразил благодарность за быстрый отклик на предложение встретиться и обсудить вопросы, которые имеют взаимный интерес. Это уже вторая встреча с руководством железнодорожной отрасли за последнюю неделю. На прошлой неделе глава Карелии встречался с О. Белозеровым, президентом РЖД.



Вопросов, требующих решения, было много, и по многим из них удалось достигнуть договоренности и очертить планы на будущее. В частности обсуждался ремонт вокзала Петрозаводска, пассажирское междугороднее сообщение Северо-Западного направления, налогообложение и железнодорожные тарифы.



Голоскоков отчитался о работе за 2016 г. По итогам года петрозаводское подразделение показало хорошую работу, которую собирается продемонстрировать и в 2017 г. На этот год запланирована масса мероприятия по развитию железнодорожного направления в республике. Большое внимание уделят пассажирскому направлению, реконструкции вокзала.



К 100-летию Карелии привокзальную площади Петрозаводска постараются привести порядок, сделать капремонт платформы. На эти работы из республиканского бюджета выделено 1 млрд 200 млн руб.



Парфенчиков и Голоскоков побывали на петрозаводском вокзале, чтобы оценить масштаб предстоящих ремонтных работ. После этого они посетили железнодорожную больницу и ознакомились с ее работой и потребностями. Здесь тоже нуждаются в ремонте отдельные помещения, а также требуется средства на закупку нового инвентаря и современного оборудования.



Обсудили во время встречи и недовольство населения сложившимися тарифами на проезд в железнодорожном транспорте и невозможность купить билеты по самым популярным направлениям.