Мурманская область и Исландия будут подписали соглашение о сотрудничестве

Мурманская область >> Экономика >> 01.04.2017

На международном арктическом форуме состоялось встреча губернатора Мурманской области М. Ковтун с делегацией Исландии во главе с президентом страны Г. Йоханнессоном. В рамках переговоров стороны пришли к договоренности развивать и координировать сотрудничество и наметили перспективные сферы для этого развития.

Ковтун отметила, что как член Арктического совета, Исландия разделяет с Россией принцип международного сотрудничества в Арктическом регионе. Обе стороны считают приоритетами в Арктике экологию северных морей, поддержку исследований, координацию работы спасательных сил. Перспективно сотрудничество в области охраны окружающей среды, туризме, теплоэнергетике, образовании, культуре, рыболовстве. На встрече обсудили создание рыбохозяйственного кластера в Мурманской области при участии исландских специалистов.

Президент Исландии подчеркнул, что высоко ценит опыт коллег в области рыбопереработки, аквакультуре, подготовке специалистов рыбной промышленности, рационального использования биоресурсов моря. Он выразил надежду, что связи в этом направлении будут укрепляться. В Исландии хорошо развиты все сферы деятельности, связанные с морскими ресурсами, поэтому мурманчанам имеет смысл воспользоваться опытом более прогрессивных в этом плане коллег. На российском Севере до сих пор многие работают по устаревшим технологиям, которым на смену должны прийти новые, и Исландия готова в этом оказать посильную помощь.

М. Ковтун поблагодарила исландскую делегацию за их интерес к Мурманской области и выразила надежду на плодотворное сотрудничество.

Арктический форум для многих стран открыл новые перспективы сотрудничества. Ряд соглашений был заключен между Мурманской областью и Норвегией, Финляндией, США.





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