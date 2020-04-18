Новый крупный алмаз добыли в Архангельской области

Архангельская область >> Экономика >> 18.04.2020

Уникальный алмаз нашли на горно-обогатительном комбинате им. Гриба. Именно это месторождение является крупнейшим в мире, занимая 4 место по запасам на территории России и 7 в мире.

Драгоценный камень ювелирного качества имеет вес 50,36 карата. В этом году это уже вторая крупная находка. В январе на ГОК был обнаружен алмаз в 86,46 карата. Его решили назвать в честь Г. Георгиева - первооткрывателя алмазного месторождения им. М. Ломоносова.

В мае прошлого года на ГОК им. Гриба найдены алмазы весом 127,34 и 222,09 карата, а в июле – камень массой 212,53 карата. После этого осенью был найден еще один кристально чистый алмаз в 104,12 карата.

Напомним, что в прошлом году специалисты "АГД ДАЙМОНДС" нашли 11 драгоценных камней, и у каждого был вес не менее 50 карат. Во многом благодаря этим находкам компания выполнила план по алмазной добыче в объеме свыше 4,7 млн карат. 

Справка. "АГД ДАЙМОНДС" – крупнейший работодатель, который реализует в регионе социальные и инвестиционные проекты. Здесь работают 1,2 тыс. человек, а налоговые отчисления в бюджет только в 2019 г. составили 3,4 млрд руб.





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