Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом
Глава республиканского Минздрава сообщил о переходе ковид-центров, закрытых медицинских организаций на работу вахтовым методом. Персонал, который работал на передовой, помещен на 14 дней в обсерватор.
Министр здравоохранения Карелия М. Охлопков выразил благодарность своим коллегам, которые работали непосредственно с коронавирусными больными. За время их работы ни один пациент не умер.
Безопасность членов семей медиков требует особого внимания, поэтому принято решение о режиме работы ковид-центров вахтовым способом. Ранее так работала только Республиканская психиатрическая больница. Этот способ заключается в посменной работе нескольких бригад медиков, которые не будут возвращаться домой после работы, а будут жить в специальных блоках несколько недель. После этого их сменят другие бригады, а отработавшие отправятся на двухнедельный карантин. Это необходимо для безопасности. Также это будет отдыхом для медработников, работавших в усиленном режиме.
А пока в Петрозаводске вступили в действие первые послабления после самоизоляции - горожанам разрешили гулять в парках.
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