Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом

Глава республиканского Минздрава сообщил о переходе ковид-центров, закрытых медицинских организаций на работу вахтовым методом. Персонал, который работал на передовой, помещен на 14 дней в обсерватор.



Министр здравоохранения Карелия М. Охлопков выразил благодарность своим коллегам, которые работали непосредственно с коронавирусными больными. За время их работы ни один пациент не умер.



Безопасность членов семей медиков требует особого внимания, поэтому принято решение о режиме работы ковид-центров вахтовым способом. Ранее так работала только Республиканская психиатрическая больница. Этот способ заключается в посменной работе нескольких бригад медиков, которые не будут возвращаться домой после работы, а будут жить в специальных блоках несколько недель. После этого их сменят другие бригады, а отработавшие отправятся на двухнедельный карантин. Это необходимо для безопасности. Также это будет отдыхом для медработников, работавших в усиленном режиме.



А пока в Петрозаводске вступили в действие первые послабления после самоизоляции - горожанам разрешили гулять в парках.