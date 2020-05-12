Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом

Республика Карелия >> Экономика >> 12.05.2020

Глава республиканского Минздрава сообщил о переходе ковид-центров, закрытых медицинских организаций на работу вахтовым методом. Персонал, который работал на передовой, помещен на 14 дней в обсерватор.

Министр здравоохранения Карелия М. Охлопков выразил благодарность своим коллегам, которые работали непосредственно с коронавирусными больными. За время их работы ни один пациент не умер.

Безопасность членов семей медиков требует особого внимания, поэтому принято решение о режиме работы ковид-центров вахтовым способом. Ранее так работала только Республиканская психиатрическая больница. Этот способ заключается в посменной работе нескольких бригад медиков, которые не будут возвращаться домой после работы, а будут жить в специальных блоках несколько недель. После этого их сменят другие бригады, а отработавшие отправятся на двухнедельный карантин. Это необходимо для безопасности. Также это будет отдыхом для медработников, работавших в усиленном режиме.

А пока в Петрозаводске вступили в действие первые послабления после самоизоляции - горожанам разрешили гулять в парках.





Рекомендуем по теме:

Минздрав Карелии просит молиться о здравии медработников

4 города Коми с 21 апреля закрыли на карантин

В НАО возобновлено оказание стоматологических услуг

В Карелии увеличится количество лабораторий для тестов на коронавирус

Второй Центр оказания услуг "Мой бизнес" открылся в столице Карелии

В Петрозаводске проходит слет молодых специалистов сферы здравоохранения Карелии


В Череповце припарковался паровоз с санитарным вагоном времен ВОв

Вологодским учителям советуют ставить только хорошие оценки

300 кг свежей рыбы раздали 130 семьям Череповца

В НАО завершена реорганизация музеев

Мурманчане встретили Пасху "Хором Турецкого"

Горячим паром обрабатывают подъезды в Череповце

Облицовочную плитку будут производить в Костомукше
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета