Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске

Мурманская область >> Экономика >> 14.05.2020

Правительство России одобрило создание территории опережающего развития "Столица Арктики". Это будет первая ТОР в Мурманске в ведении Минвостокразвития не на Дальнем Востоке.

ТОР будет находиться на территории Кольского района и Мурманска.

Напомним, что проект постановления о создании ТОР "Столица Арктики" две недели назад был направлен в кабмин. До этого, в феврале, Минвостокразвития предложило создать "Столицу Арктики" в Мурманске. В апреле "Корпорация Развития Дальнего Востока" сообщила о намерении 5 компаний стать резидентами ТОР. Инвестиции оцениваются в 139 млрд руб. Проекты смогут трудоустроить 15 тыс. человек.

В декабре прошлого года вице-премьер Ю. Трутнев поручил подготовить постановление о создании в Мурманской области ТОР для реализации строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений. Такой центр не должен иметь аналогов. В проект планировалось вложить 120 млрд руб.

Создание ЦСКМС под Мурманском стартовало в 2015 г. Это линия по выпуску и хранению СПГ, ремонту, обслуживанию техники для нефтегазоконденсатных месторождений Арктики.





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