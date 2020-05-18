«Т Плюс» выделит 1 млн руб. на развитие Инты и Воркуты

Республика Коми >> Экономика >> 18.05.2020

Компания «Т Плюс» собирается инвестировать порядка 1 млн руб. в проекты развития моногородов Коми. Так, Воркуте выделят деньги на газификацию главной котельной, ТЭЦ-2, Инте – на ремонт оборудования для ТЭЦ. Также компания выделит деньги на борьбу с коронавирусом.

Глава Коми В. Уйба и глава филиала компании С. Добров обсудили развитие теплоэнергетики региона. Ключевыми стали вопросы реализации ремонтной и инвестиционной программ, задачи, которые надо решить до наступления зимы.

Интинская ТЭЦ - единственный источник тепла для города. Там пройдет ряд восстановительных работ, связанных с повышением мощностей, а также закупка оборудования. В разработке вопрос строительства новых источников мощности. Газификация Интинского теплоузла находится на рассмотрении правительства России.

ПАО «Т Плюс» оказывает материальную помощь медицинским организациям, занятым лечением коронавирусных пациентов. На деньги компании переданы региону 5 тыс. тестов. Средства на закупку оборудования для инфицированных больных получила РКБ Коми.





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