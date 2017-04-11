В НАО будут бороться с теневой экономикой

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 11.04.2017

Губернатор НАО И. Кошин принял участие в обсуждении вопроса повышения эффективности совместной работы властей всех уровней в борьбе с теневой и криминальной экономикой в регионах. Совещание проходило в Санкт-Петербурге и началось с минуты молчания по погибшим в теракте.

Полпред Н. Цуканов отметил, что перед властями стоит задача выработать механизм взаимодействия, направленный на снижение масштаба теневой экономики. Обсуждались новые нормативно-правовые, административные и информационные механизмы взаимодействия органов власти.

О том, что пришло время изменений, свидетельствует большое количество правонарушений в налоговой политике, недостаточная прозрачность денежных расчетов в ЖКХ и общее количество экономических преступлений. Подобная ситуация требует усиления взаимодействия между регионами и федеральными органами власти.

Нелегальные зарплаты - это недополученные доходы бюджета округов, оборот контрафактной продукции, незаконная коммерческая деятельность. В НАО к этим проблемам добавляется незаконное рыболовство, которое также является частью теневого бизнеса. Это отрицательно сказывается на региональной экономике и социальной защищенности местных жителей. И. Кошин отметил, что выработка функциональных механизмов борьбы с этим явлением станет приоритетом перед окружным департаментами.

С января в Ненецком округе работает механизм расчетов за услуги ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями, что позволяет обеспечить прозрачность денежных потоков в сфере на уровне региона и снизить задолженности.

Отдельным блоком работы, комплексно реализуемым в последние годы с целью обеспечения легальности занятости жителей НАО и снижения теневой экономики, является стимулирование числящихся безработными к самозанятости, создание инфраструктур поддержки МСБ и борьба с контрафактом.





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