В НАО будут бороться с теневой экономикой

Губернатор НАО И. Кошин принял участие в обсуждении вопроса повышения эффективности совместной работы властей всех уровней в борьбе с теневой и криминальной экономикой в регионах. Совещание проходило в Санкт-Петербурге и началось с минуты молчания по погибшим в теракте.



Полпред Н. Цуканов отметил, что перед властями стоит задача выработать механизм взаимодействия, направленный на снижение масштаба теневой экономики. Обсуждались новые нормативно-правовые, административные и информационные механизмы взаимодействия органов власти.



О том, что пришло время изменений, свидетельствует большое количество правонарушений в налоговой политике, недостаточная прозрачность денежных расчетов в ЖКХ и общее количество экономических преступлений. Подобная ситуация требует усиления взаимодействия между регионами и федеральными органами власти.



Нелегальные зарплаты - это недополученные доходы бюджета округов, оборот контрафактной продукции, незаконная коммерческая деятельность. В НАО к этим проблемам добавляется незаконное рыболовство, которое также является частью теневого бизнеса. Это отрицательно сказывается на региональной экономике и социальной защищенности местных жителей. И. Кошин отметил, что выработка функциональных механизмов борьбы с этим явлением станет приоритетом перед окружным департаментами.



С января в Ненецком округе работает механизм расчетов за услуги ЖКХ напрямую с ресурсоснабжающими организациями, что позволяет обеспечить прозрачность денежных потоков в сфере на уровне региона и снизить задолженности.



Отдельным блоком работы, комплексно реализуемым в последние годы с целью обеспечения легальности занятости жителей НАО и снижения теневой экономики, является стимулирование числящихся безработными к самозанятости, создание инфраструктур поддержки МСБ и борьба с контрафактом.