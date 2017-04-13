Проектное управление внедряют в НАО

Ненецкий автономный округ >> Экономика >> 13.04.2017

В НАО продолжается внедрение проектного управления. Уже утвердили паспорта трех приоритетных проектов в области экологии, образования и ЖКХ.

"Чистая страна" предусматривает создание реестра, в который внесут все места экологических загрязнений региона. В рамках этого проекта планируют восстановить и рекультивировать более 2,3 тыс. га земли, среди которых территории свалки ТБО в Нарьян-Маре. Также будет проведена работа по утилизации заброшенных судов и ликвидации экологического ущерба в Амдерма.

"Образование для населения, ведущего кочевой образ жизни в НАО" - проект, в основе которого подготовка кочующих детей к школе в тех местах, где они живут. Это продолжение другого проекта - "Кочевой детский сад", который был реализован в Ненецком округе в 2016 г. В 2017 г. к школе будут подготавливать детей, кочующих в районе Омы и Неси.

"Чистая вода" – проект, призванный решить проблему обеспечения потребителей централизованным водоснабжением и чистой водой. По целевому показателю проекта доля центрального водоснабжения к 2020 г. должна быть не менее 90%.

Также в проработке находятся проекты сферы здравоохранения, городской среды, спорта, культуры, молодежной политики и туризма. Проектное управление в НАО будет внедряться по 7 направлениям, признанным в регионе приоритетными.

Внедрение работы по проектам в Ненецком округе - шаг по реформированию госуправления, инициированный федеральным центром.
Такой подход дает возможность проделать больше работы с минимальными затратами. Результаты будут достигаться благодаря индивидуальной ответственности. Это логичное продолжение реформ и политики, которая был определена для региона 3 года назад. Применение проектного управления поможет улучшить межведомственное взаимодействие, сократить сроки работы.





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