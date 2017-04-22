В минэкономразвития ожидают поступления заявки от Онеги на создание ТОСЭР. Об этом сообщил министр экономразвития Архангельской области С. Вуйменков.



Правительство региона подготавливает заявку в минэкономразвития РФ. Действующее законодательство в настоящий момент ограничивает резидентов по 2 параметрам: любой проект должен предоставлять не меньше 20 рабочих мест, первоначальный объем инвестиций должен быть не меньше 5 млн руб.



Федеральное правительство может смягчить требования к резидентам ТОСЭР, но пока заявку приходится формировать, руководствуясь нормативно-правовыми актами, существующими в настоящее время. Предварительное время подачи заявки — апрель.



В Онеге могли бы найти себе место предприятия, работа которых направлена на развитие туризма, выпуск минеральной воды, сбор и переработку лесных ягод, лекарственных трав, добычу ресурсов, создание мясо-молочных комплексов, развитие аквакультуры.



Определены 5 потенциальных резидентов будущей ТОСЭР: 3 проекта в области туристско-рекреационной деятельности, 1 - по выпуску питьевой воды, 1 - по сбору и переработке диких растений. Предполагаемый объем инвестиций - 271,9 млн руб., количество рабочих мест – 120, совокупный налоговый эффект - 150 млн руб.



Сейчас команда онежской ТОСЭР обучается в Сколково. В нее вошли представители органов местного самоуправления, будущие резиденты и руководители Корпорации развития региона.



Онега - перспективный транспортный узел и поставщик биотоплива. Также здесь хорошо развит лыжно-биатлонный и горнолыжный спорт, для которого есть подходящая инфраструктура. Но инфраструктурные ограничения усложняют развитие этих и других направлений. Например, автодорога закрывается на 2 месяца каждый год, железнодорожная линия ведет в тупик, порт слишком маловодный, чтобы принимать крупные суда. Также в городе есть проблема техприсоединения к энерго- и теплосетям. Серьезных изменений требует общепит и инфраструктура гостеприимства.