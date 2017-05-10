В период ледокольной компании Архангельский порт принял около 200 судов

Архангельская область >> Экономика >> 10.05.2017

Портовики Поморья начинают привычный режим работы. Белое море уже освобождено ото льда, и на последних фотографиях из космоса, полученных северным гидрометеоцентром, уже видно, что ледовые поля уходят из Мезенского залива в сторону океана, на север.

Вся остальная часть свободна ото льда и суда могут по ней ходить обычными курсами. По информации гидрологов Северного управления гидрометслужбы Северная Двина также освободилась ото льда, а по распоряжению капитана порта Архангельск А. Александрова в акватории порта и на Белом море закончена ледокольная компания.

Моряки и речники вышли на работу в обычном режиме. Морские суда ошвартовались к причалам. Ранее они ждали на рейде о. Мудьюг окончания ледохода. На речках вместо буксиров работают пассажирские суда, и из верховий Двины в сторону лесозаводов идут плоты с лесом, первый из которых, буксируемый плотоводом "Виктор Каратаев", уже прибыл в порт назначения. Далее объемы транспортировки будут постепенно увеличиваться.

Ледоколы, которые на протяжении 4 месяцев выполняли проводки судов, пришвартовались к морскому вокзалу. Ледообразование в районе дельты Северной Двины закончилось в обычное время. В портах стали выходить рыбацкие и транспортные суда "Капитан Евдокимов", "Капитан Косолапов", "Капитан Чадаев". В Белом море флот выходил в море самостоятельно, хотя переходы контролировались штабом ледокольных операций.

Помощь линейного ледокола понадобилась в конце января, когда в море направили "Диксон". К середине февраля проводки начал выполнять ледокол "Новороссийск", работавший в основном на трассе Святой Нос–Кандалакша.

В период ледокольной компании только Архангельский порт принял около 200 судов.





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