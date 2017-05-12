Стоимость работ по межеванию в Вологодской области вызывает возмущение местных жителей

Вологодская область >> Экономика >> 12.05.2017

Вологодская область отличается на фоне близлежащих территорий стоимостью межевания земли. У трети земельных участков установлены границы, определена их площадь и координаты, потому что со следующего года при отсутствии этих данных в Кадастровой палате, их владельцы не смогут распоряжаться землей.

57,8 млн земельных участков страны, поставленных на госучет, процедуры межевания не прошли. Это около 50% всех земельных участков. Закон не обязывает владельца участка проводить межевание, но землевладельцы рискуют, так как государство не может им гарантировать право собственности, а также точность при расчете налога на имущество. С 2018 г. на сделки с подобной недвижимостью вступает законодательный запрет. Ее владельцы распоряжаться неотмежеванными участками не смогут, т. е. продать, обменять, заложить или дарить их не будут иметь права.

Нововведение затронет всех, в том числе имеющих свидетельство на право собственности. Работу по межеванию проводят кадастровые инженеры, которые определяют стоимость проведенных замеров. В Вологде зарегистрировано сто специалистов, в Череповце – 30. Стоимость работ в Вологодской области составляет 8-10 тыс. руб., что гораздо выше, чем, например, в Ленинградской области, где достаток жителей выше (5-6 тыс. руб.). Средняя зарплата в Вологде составляет 28 тыс. руб., в Санкт-Петербурге - 35 тыс. руб.

Необоснованно завышенные цены на работу, которая выполняется всего за час, вызывают возмущение местных жителей. До марта 2015 г. стоимость межевания устанавливалась постановлением правительства Вологодской области, но местное законодательство сейчас не регулирует цену, ее устанавливают кадастровые инженеры, которые делают это по своему усмотрению.





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