Оленегорск готовится к защите проекта развития города в "Сколково"

В конце мая оленегорская команда собирается защитить проект развития своего города. Это произойдет в московской школе "Сколково" и будет считаться промежуточной защитой. Итоговая защита состоится в июне, и на ней свои проекты представителям правительства РФ, Фонда развития моногородов и федеральным властям представят команды из монопрофильных городов, и Оленегорска в том числе.



Проект развития города призван диверсифицировать экономику, развитие культурной сферы, создание рабочих мест. Также он предусматривает строительство производства для ремонта, восстановления, техобслуживания оборудования ГМК, объектов промышленности, отеля, АЗС, восстановления тепличного хозяйства, создание центра логистики, турбазы "Лапландия" и туристического объекта "Деревня Морозко".



Будет предложено рассмотреть возможность создания завода по переработке отходов горнодобывающей промышленности. Важный акцент в проекте сделан на развитие различных фестивалей, способствующих привлечению туристов.



Команды в бизнес-школе "Сколково" скоро начнут очередной модуль обучения. Всего оно включает 5 модулей, каждый по несколько дней, и 2 потоков, каждый по 10 команд. В команды входят представители администрации, бизнеса, депутаты горсовета. Итогом образовательной программы станет выработанный каждой командой план улучшения экономической ситуации предпринимательской среды.



В команду Оленегорска вошли мэр О. Самарский, начальник управления финансов и экономики Д. Фоменко, директор по персоналу "Олкона" Е. Гогунова, депутат горсовета Р. Бугрин, директор "Трансэнергосервиса" А. Гарголин.



Справка. Развитие моногородов - одно из приоритетных направлений стратегии развития РФ, утвержденных Советом при президенте. Программа распространяется на 319 моногородов. Должны быть выбраны направления, которые из неперспективных с точки зрения инвестиций, сделают территории инвестиционно привлекательными.

