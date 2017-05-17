Генплан Архангельска срочно требует доработки

Архангельская область >> Экономика >> 17.05.2017

В мэрии Архангельска прошло заседание градостроительного совета, где обсуждался генплан развития. Этот документ был признан устаревшим, и было принято решение его доработать.

Существующий генплан города, определяющий его перспективное территориальное развитие, был разработан 9 лет назад. С тех пор город заметно расширился, поэтому возникла необходимость в обновлении документации. На совещании собравшиеся сошлись во мнении, что модернизация генплана будет проходить в 2 этапа. В него внесут изменения, позволяющие снять ограничения для целесообразной застройки. Далее документ доработают с учетом стратегии развития и федерального законодательства.

Глава Архангельска И. Годзиш отметил, что при корректировке генплана нужно сделать акцент на двух направлениях: формировании зеленых зон и определении мест для прокладки магистральных коммуникаций под землей. Также нужно усовершенствовать транспортную схему города, что вызвано запросами от архангельцев и считается частью комфортной городской среды.

Градостроительный совет также рассмотрел проект планировки Цигломенского округа, предполагающий упорядочение застройки, выделение территорий для объектов соцкультбыта, зон для отдыха. Проект был одобрен экспертами и направлен на доработку.

Также на совещании пытались определиться с местом установки легендарного фонтана, в годы Советского Союза находившегося на площади Ленина, а позже принесенного к театру драмы. Специалисты считают, что его нельзя переносить из центра города, потому что для его работы требуется наличие определенной геологии грунта и соответствующих коммуникаций. Возможно, его установят на набережной Северной Двины у Кафедрального Собора или у ТЦ "Прага".

С точки зрения ландшафта предпочтителен второй вариант, но решение так и не было принято. И. Годзиш посоветовал проанализировать перспективность территорий для установки фонтана, чтобы в будущем не пришлось искать ему новое место.





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