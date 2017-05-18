Ковдор будет претендовать на статус ТОСЭР

Члены правительства Мурманской области вместе с М. Ковтун побывали с рабочим визита в Ковдоре. Здесь они ознакомились с мастер-планом, который возьмут за основу проекта по развитию моногорода. Разрабатывать проект будет группа из представителей градообразующего предприятия и профильных органов во главе с вице-губернатором Е. Никорой.



Мастер-план должен быть представлен жителям Ковдора. Они должны понимать и быть активными участниками реализации долгосрочного проекта перестройки Ковдора в город с большими возможностями и перспективами.



Повысить инвестиционную привлекательность, привлечь к развитию города МСБ – это ближайшие планы, и губернатор предложила местным властям подать заявку на организацию ТОСЭР. Ранее такой статус получил Кировск.



Мастер-план - это своеобразный эксперимент, в котором постарались рассмотреть все сферы жизни города. Это комплексный документ, затрагивающий все, от создания заводов до экономии бюджета. Людям должно хотеться жить в этом городе, и они не должны стремиться его покинуть.



Также на совещании обсуждали итоги работы в рамках соглашения между правительством области и градообразующими предприятиями. За 3 года объем инвестиций в улучшение лица города составил 200 млн руб.



В мастер-плане есть пункты, касающиеся приведения в порядок пешеходных улиц, центральной площади, зон отдыха и парков. Это людей волнует всегда, так как в настоящий момент большого выбора для отдыха на свежем воздухе у них нет. Жителей Ковдора будут активно привлекать к работе над внешним видом города, к определению приоритетных проектов, для этого все пункты нужно обсуждать с частными лицами, молодежью и представителями общественных организаций.



