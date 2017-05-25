"Капитан Коковин" вышел в первый поход из порта Архангельска

Архангельская область >> Экономика >> 25.05.2017

Судно "Капитан Коковин" – один из теплоходов, купленных Северным морским пароходством для обновления транспортного флота. Его презентация состоялась в Маймаксе на терминале ЛДК-3. В торжестве приняли участие моряки, ветераны и работники предприятия, представители духовенства, власти, родственники знаменитого капитана, имя которого носит судно.

Теплоходы "Капитан Сахаров" и "Капитан Коковин" получили имена капитанов СМП, которые были участниками арктических конвоев В. Коковина и А. Сахарова.

Я. Антонов, гендиректор СМП, завил, что для города это торжественный и трогательный день, потому что флот пополнился новым судном. Он выразил благодарность акционерам предприятия за поддержку и одобрение решения покупки судна.

Руководитель Мурманского морского пароходства А. Медведев считает этот шаг важным и правильным, потому что это позитивно скажется на функциональных способностях компании и экономическом положении. Покупка судна - знак развития предприятия и для Северного морского пароходства, которому более 100 лет, это особенно важно.

После презентации теплоход был освящен настоятелем архангельского Свято-Никольского храма протоиереем А. Козариком.

"Два капитана" относится к серийным судам ледового класса А1. Они предназначены для транспортировки генеральных грузов. Их построили в 2004 г. на верфи Bodewes Shipyard в Нидерландах. Ключевым направлением их работы будет грузопоток из архангельского порта экспортных пиломатериалов. У "капитанов" прекрасные показатели по расходу топлива, вместимости и экономичности.

Вчера 4?800 кубометров продукции лесозавода Архангельска отправились в порты Великобритании. "Капитан Сахаров" пока находится в Онежском порту на погрузочных работах. Свой первый рейс как член СМП он проведет за доставкой пиломатериалов.





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